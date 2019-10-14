Арабский инвестор выкупит половину ТРЦ «Галерея» в Петербурге

Долю в торгово-развлекательном центре «Галерея» на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге выкупит арабская компания Mubadala Investment Company у фонда Morgan Stanley Real Estate Fund. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщают «Ведомости».

По информации СМИ, арабская компания выкупит у компании, владеющей ТРК, долю в 49% Другие подробности соглашения пока не раскрываются. Стороны еще официально не закрыли сделку.

Как сообщают СМИ, владеющая на данный момент «Галереей» американская группа компаний Morgan Stanley решила уменьшить свое участие на российском рынке. Отмечается, что весной 2019 года она продала уже три ТРК. Информации о сделке по самому известному петербургскому торговому центру пока нет.

Mubadala — международный инвестиционный фонд, основанный в Абу-Даби. По данным «Коммерсанта», компания инвестирует в аэропорт Пулково, сеть World Class, онлайн-кинотеатр ivi и в онкологические центры.

В 2011 году ( через год после официального открытия ТРК) Morgan Stanley приобрел «Галерею» у казахстанской группы Meridian Capital за 1,1 миллиарда долларов.