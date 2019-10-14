Уровень мошенничеств с помощью банковских карт в России один из самых низких в мире

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Зенитчик пригрозил спутавшему корабли РФ и США конгрессмену «серьезно пошутить» в ответ

Зенитчик пригрозил спутавшему корабли РФ и США конгрессмену «серьезно пошутить» в ответ

 Москалькова назвала убийцу саратовской школьницы получеловеком

Москалькова назвала убийцу саратовской школьницы получеловеком
Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

 Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ
Роухани заявил, что позиция Ирана на международной арене стала сильнее

Роухани заявил, что позиция Ирана на международной арене стала сильнее

 Выборы в Польше показали, что гей-коммунист наступает на пятки власти

Выборы в Польше показали, что гей-коммунист наступает на пятки власти
Зенитчик пригрозил спутавшему корабли РФ и США конгрессмену «серьезно пошутить» в ответ

Зенитчик пригрозил спутавшему корабли РФ и США конгрессмену «серьезно пошутить» в ответ

 Москалькова назвала убийцу саратовской школьницы получеловеком

Москалькова назвала убийцу саратовской школьницы получеловеком
Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

 Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ
Роухани заявил, что позиция Ирана на международной арене стала сильнее

Роухани заявил, что позиция Ирана на международной арене стала сильнее

 Выборы в Польше показали, что гей-коммунист наступает на пятки власти

Выборы в Польше показали, что гей-коммунист наступает на пятки власти
15:25   14 Октября 2019
Россия

Уровень мошенничеств с помощью банковских карт в России один из самых низких в мире

Уровень мошенничеств с помощью банковских карт в России один из самых низких в мире

Глава департамента управления рисками платежной системы Visa в России Эвелина Нечипоренко сообщила, что в РФ один из самых низких в мире уровней мошенничеств с банковскими картами.

«Мы это объясняем хорошей работой наших банков, которые ведут как разъяснительную работу со своими клиентами, так и работу по информационной безопасности, защите своих систем. Это тоже играет очень большую роль», — отметила Нечипоренко.

Банки уже умеют самостоятельно защищаться от взломов и кибератак. Если клиент банка заподозрил, что с ним пытаются связаться мошенники, нужно немедленно перезвонить в банк по известному номеру телефону. Сотрудники банков никогда не спрашивают номер карты и код CVV.  

По словам Нечипоренко, люди часто сами оставляют свои данные на сайтах мошенников. Это могут быть порталы, предлагающие лотерею, сайты с розыгрышами и т.д.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#мошенничество #банки #visa

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...