Уровень мошенничеств с помощью банковских карт в России один из самых низких в мире

Глава департамента управления рисками платежной системы Visa в России Эвелина Нечипоренко сообщила, что в РФ один из самых низких в мире уровней мошенничеств с банковскими картами.

«Мы это объясняем хорошей работой наших банков, которые ведут как разъяснительную работу со своими клиентами, так и работу по информационной безопасности, защите своих систем. Это тоже играет очень большую роль», — отметила Нечипоренко.

Банки уже умеют самостоятельно защищаться от взломов и кибератак. Если клиент банка заподозрил, что с ним пытаются связаться мошенники, нужно немедленно перезвонить в банк по известному номеру телефону. Сотрудники банков никогда не спрашивают номер карты и код CVV.

По словам Нечипоренко, люди часто сами оставляют свои данные на сайтах мошенников. Это могут быть порталы, предлагающие лотерею, сайты с розыгрышами и т.д.