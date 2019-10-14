Программу переселения после землетрясения в Нефтегорске утвердят до декабря
Российский лидер Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 декабря утвердить программу по переселению людей из аварийного жилья после мощного землетрясения в Нефтегорске в 1995 году. Поселок полностью разрушился, а под обломками зданий погибли более двух тысяч человек.
Президент РФ поручил правительству Сахалинской области с участием кабмина РФ утвердить программы по переселению граждан из аварийного жилья, которое признали таковым в результате нефтегорского землетрясения в 1995 году, с учетом софинансирования таких мероприятий за счет денег из федерального бюджета.
Поручение Владимир Путина необходимо исполнить до 1 декабря 2019 года. Ответственными назначили губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Нефтегорск - город-призрак на Сахалине. Был основан в шестидесятых как место жилья нефтяников и их семей. Но 28 мая 1995 года здесь произошло жуткое землетрясение, унесшее жизни 2040 человек. Оставшихся в живых переселили, а восстанавливать этот населенный пункт не было смысла. pic.twitter.com/n5bU1NbAga— Free Travel (@free_travel__) 16 января 2019 г.