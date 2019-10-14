Программу переселения после землетрясения в Нефтегорске утвердят до декабря

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 декабря утвердить программу по переселению людей из аварийного жилья после мощного землетрясения в Нефтегорске в 1995 году. Поселок полностью разрушился, а под обломками зданий погибли более двух тысяч человек.

Президент РФ поручил правительству Сахалинской области с участием кабмина РФ утвердить программы по переселению граждан из аварийного жилья, которое признали таковым в результате нефтегорского землетрясения в 1995 году, с учетом софинансирования таких мероприятий за счет денег из федерального бюджета.

Поручение Владимир Путина необходимо исполнить до 1 декабря 2019 года. Ответственными назначили губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.