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14:56   14 Октября 2019
Россия

Медведев раскритиковал региональные власти за низкие темпы строительства яслей

Медведев раскритиковал региональные власти за низкие темпы строительства яслей

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал региональные власти за низкие темпы строительства яслей. С критикой он выступил на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

По словам Медведева, немаленькие деньги заложены в федеральный бюджет на строительство яслей.

«На этот год сумма составляет почти 65 миллиардов рублей», — заявил Дмитрий Медведев.

Как отметил премьер-министр РФ, есть российские регионы, где темпы строительства высоки, но в ряде регионов с поставленной задачей не справляются. Медведев заявил, что в этом году создали 25 тысяч мест в яслях, но это количество не составляет и треть от запланированного числа на 2019 год.

Ранее Дмитрий Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств на 23 позиции.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #медведев #политика #строительство

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