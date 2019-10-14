Российский премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал региональные власти за низкие темпы строительства яслей. С критикой он выступил на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

По словам Медведева, немаленькие деньги заложены в федеральный бюджет на строительство яслей.

«На этот год сумма составляет почти 65 миллиардов рублей», — заявил Дмитрий Медведев.

Как отметил премьер-министр РФ, есть российские регионы, где темпы строительства высоки, но в ряде регионов с поставленной задачей не справляются. Медведев заявил, что в этом году создали 25 тысяч мест в яслях, но это количество не составляет и треть от запланированного числа на 2019 год.

Ранее Дмитрий Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств на 23 позиции.