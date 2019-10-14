Российский лидер Владимир Путин прибыл в дворцовый комплекс в Эр-Риярде в Саудовской Аравии в сопровождении кавалерии. Об этом 14 октября сообщает РИА Новости.

Глава российского государства прибыл в понедельник в Саудовскую Аравию на переговоры с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Кроме этого, Путин побеседует с наследным принцем королевства, министром обороны Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

По информации РИА Новости, российский лидер въехал в дворцовый комплекс через парадный въезд. Путина также сопровождал кавалерийский эскорт. Президента России у входа во дворец встретили король и наследный принц. Они поприветствовали друг друга, а затем последовали в Зеленый зал.

«Аурус» в конном строю: Владимир Путин прибыл на переговоры с королем Сальманом в сопровождении почетного кортежа pic.twitter.com/7KTGHHIOaO — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 14, 2019

Официальная резиденция короля Саудовской Аравии — дворец «Аль-Ямама» — находится в Эр-Риярде. Король проводит во дворце осенне-зимний период. В здании дворца проходят заседания министров, переговоры и официальные приемы.