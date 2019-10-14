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14:57   14 Октября 2019
Россия

Путин приехал во дворец Эр-Риярда в сопровождении почетного кортежа

Путин приехал во дворец Эр-Риярда в сопровождении почетного кортежа

Российский лидер Владимир Путин прибыл в дворцовый комплекс в Эр-Риярде в Саудовской Аравии в сопровождении кавалерии. Об этом 14 октября сообщает РИА Новости.

Глава российского государства прибыл в понедельник в Саудовскую Аравию на переговоры с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Кроме этого, Путин побеседует с наследным принцем королевства, министром обороны Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. 

По информации РИА Новости, российский лидер въехал в дворцовый комплекс через парадный въезд. Путина также сопровождал кавалерийский эскорт. Президента России у входа во дворец встретили король и наследный принц. Они поприветствовали друг друга, а затем последовали в Зеленый зал. 

Официальная резиденция короля Саудовской Аравии — дворец «Аль-Ямама» — находится в Эр-Риярде. Король проводит во дворце осенне-зимний период. В здании дворца проходят заседания министров, переговоры и официальные приемы. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #саудовская аравия #общество

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