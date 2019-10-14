Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Программу переселения после землетрясения в Нефтегорске утвердят до декабря

Программу переселения после землетрясения в Нефтегорске утвердят до декабря

 Путин приехал во дворец Эр-Риярда в сопровождении почетного кортежа

Путин приехал во дворец Эр-Риярда в сопровождении почетного кортежа
Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

 Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ
Трамп допустил, что курдские радикалы нарочно выпускают боевиков ИГ* из лагерей

Трамп допустил, что курдские радикалы нарочно выпускают боевиков ИГ* из лагерей

 Президент России прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Президент России прибыл с визитом в Саудовскую Аравию
Программу переселения после землетрясения в Нефтегорске утвердят до декабря

Программу переселения после землетрясения в Нефтегорске утвердят до декабря

 Путин приехал во дворец Эр-Риярда в сопровождении почетного кортежа

Путин приехал во дворец Эр-Риярда в сопровождении почетного кортежа
Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

 Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ
Трамп допустил, что курдские радикалы нарочно выпускают боевиков ИГ* из лагерей

Трамп допустил, что курдские радикалы нарочно выпускают боевиков ИГ* из лагерей

 Президент России прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Президент России прибыл с визитом в Саудовскую Аравию
14:50   14 Октября 2019
Россия

Российские нефтегазовые компании заинтересованы во вложениях в эмиратский рынок

Российские нефтегазовые компании заинтересованы во вложениях в эмиратский рынок

Отечественные нефтегазовые компании заинтересованы во вложении инвестиций в рынок ОАЭ. Об этом заявил министр энергетики и промышленности Сухейль аль-Мазруи.

Он подчеркнул, что также российские компании играют ключевую роль в передаче российских технологий эмиратским коллегам. 

«В свою очередь, национальные эмиратские компании хотят увеличить объем инвестиций в нефтегазовую отрасль», — отметил аль-Мазруи. 

По его словам, вложения эмиратской компании Mubadala Petroleum в российский нефтяной сектор уже превысили 300 миллионов долларов. А с компанией «Газпром нефть» был разработан совместный проект по развитию месторождений нефти в Западной Сибири.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #нефть #оаэ #энергетика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...