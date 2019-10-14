Российские нефтегазовые компании заинтересованы во вложениях в эмиратский рынок

Отечественные нефтегазовые компании заинтересованы во вложении инвестиций в рынок ОАЭ. Об этом заявил министр энергетики и промышленности Сухейль аль-Мазруи.

Он подчеркнул, что также российские компании играют ключевую роль в передаче российских технологий эмиратским коллегам.

«В свою очередь, национальные эмиратские компании хотят увеличить объем инвестиций в нефтегазовую отрасль», — отметил аль-Мазруи.

По его словам, вложения эмиратской компании Mubadala Petroleum в российский нефтяной сектор уже превысили 300 миллионов долларов. А с компанией «Газпром нефть» был разработан совместный проект по развитию месторождений нефти в Западной Сибири.