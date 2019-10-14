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15:01   14 Октября 2019
Весь мир

Трамп допустил, что курдские радикалы нарочно выпускают боевиков ИГ* из лагерей

Трамп допустил, что курдские радикалы нарочно выпускают боевиков ИГ* из лагерей

Президент США Дональд Трамп не исключил, что курдские охранники лагерей, в которых содержались боевики запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*, оставляют посты и отпускают пленников нарочно, чтобы заставить Вашингтон вмешаться в конфликт.

Об этом Трамп, по своему обыкновению, написал в сети микроблогов Twitter, отметив, что Штаты не намерены вмешиваться в конфликт народов, длящийся уже 200 лет.

 

Напомним: вечером в воскресенье, 13 октября, лагерь для боевиков ИГ* и членов их семей в сирийском городе Айн-Исса в провинции Ракка, где проходит антитеррористическая военная операция Турции, покинули около 800 человек. Как сообщалось, это стало возможным после того, как охранявшие лагерь курдские «Сиды демократической Сирии» (SDF) отказались делать это дальше, в ответ на наступление турецких вооруженных сил.

Военная операция Турции «Источник мира» в северных приграничных районах Сирии продолжается с 9 октября. Как заявил в минувшую среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, целью операции является очистить данные территории от террористов РПК (рабочей партии Курдистана) и ИГ*. Боевики SDF, которые также заявляли о своей борьбе с ИГ*, на самом деле, под этим предлогом без боя захватывали занятые ранее игиловцами земли на восточном берегу Евфрата, растворяя при этом в своих рядах террористов, разгромленных силами Сирийской Арабской Армии и российских ВКС.

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Автор: Александр Люблинский
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