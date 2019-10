Трамп допустил, что курдские радикалы нарочно выпускают боевиков ИГ* из лагерей

Президент США Дональд Трамп не исключил, что курдские охранники лагерей, в которых содержались боевики запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*, оставляют посты и отпускают пленников нарочно, чтобы заставить Вашингтон вмешаться в конфликт.

Об этом Трамп, по своему обыкновению, написал в сети микроблогов Twitter, отметив, что Штаты не намерены вмешиваться в конфликт народов, длящийся уже 200 лет.

....Kurds may be releasing some to get us involved. Easily recaptured by Turkey or European Nations from where many came, but they should move quickly. Big sanctions on Turkey coming! Do people really think we should go to war with NATO Member Turkey? Never ending wars will end!