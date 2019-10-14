Станция метро столичной подземки «Выставочная» открыта после пожара

Станция метро столичной подземки «Выставочная» открыта для пассажиров после пожара. Об этом сообщает руководство московского метро.

Также для пассажиров в штатном режиме заработал переход между станциями «Выставочная» и «Деловой центр». Поезда идут в обычном режиме без задержек и опозданий.

Станцию «Выставочная» закрыли из-за пожара в в служебном помещении, там горела мебель. Возгорание произошло в 12:15, спустя 40 минут его потушили. На это время станция метро и переход на «Деловой центр» были закрыты, поезда шли без остановок. Станцию открыли не сразу, пришлось некоторое время проветривать помещения.