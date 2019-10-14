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14:30   14 Октября 2019
Россия

Станция метро столичной подземки «Выставочная» открыта после пожара

Станция метро столичной подземки «Выставочная» открыта после пожара

Станция метро столичной подземки «Выставочная» открыта для пассажиров после пожара. Об этом сообщает руководство московского метро. 

Также для пассажиров в штатном режиме заработал переход между станциями «Выставочная» и «Деловой центр». Поезда идут в обычном режиме без задержек и опозданий. 

Станцию «Выставочная» закрыли из-за пожара в в служебном помещении, там горела мебель. Возгорание произошло в 12:15, спустя 40 минут его потушили. На это время станция метро и переход на «Деловой центр» были закрыты, поезда шли без остановок. Станцию открыли не сразу, пришлось некоторое время проветривать помещения. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #метро #общество #метрополитен москвы

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