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14:36   14 Октября 2019
Россия

Кабмин выделит дополнительные 50 миллиардов рублей на борьбу с онкологией

Кабмин выделит дополнительные 50 миллиардов рублей на борьбу с онкологией

Правительство выделит в 2020 году дополнительные 50 миллиардов рублей на борьбу с онкологией в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщила в понедельник, 14 октября, вице-премьер РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. По ее словам, всего выделят 120 миллиардов рублей.

В ходе совещания у главы правительства Дмитрия Медведева вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, что в 2020 году на направление, которое касается онкологии, в рамках национального проекта направят еще дополнительно 50 миллиардов рублей​​​.

«То есть это 120 миллиардов рублей», — резюмировала Голикова.

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #здравоохранение #онкология #голикова

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