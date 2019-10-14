Кабмин выделит дополнительные 50 миллиардов рублей на борьбу с онкологией

Правительство выделит в 2020 году дополнительные 50 миллиардов рублей на борьбу с онкологией в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщила в понедельник, 14 октября, вице-премьер РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. По ее словам, всего выделят 120 миллиардов рублей.

В ходе совещания у главы правительства Дмитрия Медведева вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, что в 2020 году на направление, которое касается онкологии, в рамках национального проекта направят еще дополнительно 50 миллиардов рублей​​​.