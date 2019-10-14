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14:32   14 Октября 2019
Россия

Погибшему в автокатастрофе мэру Абакана стало плохо за рулем

Погибшему в автокатастрофе мэру Абакана стало плохо за рулем

Мэру Абакана Николаю Булакину стало плохо за рулем автомобиля. Об этом 14 октября сообщает «Комсомольская правда — Хакасия», ссылаясь на источник в городской администрации.

По информации СМИ, когда Булакин вел автомобиль, у него заболело сердце. В связи с недомоганием он не справился с управлением машины и врезался в дерево. Отмечается, что мэр Абакана скончался в машине скорой помощи, когда она ехала в больницу. 

Ранее на странице Facebook глава республики Хакасия Валентин Коновалов сообщил о гибели Булакина в результате аварии. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также пожелал им сил и мужества. 

Булакин возглавлял Абакан с 1995 года. Общественную и политическую деятельность он начал в 1989 году. 

Погибшему в ДТП мэру Абакана стало плохо за рулем

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #дтп #политика #общество #абакан

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