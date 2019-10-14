Погибшему в ДТП мэру Абакана стало плохо за рулем

Мэру Абакана Николаю Булакину стало плохо за рулем автомобиля. Об этом 14 октября сообщает «Комсомольская правда — Хакасия», ссылаясь на источник в городской администрации.

По информации СМИ, когда Булакин вел автомобиль, у него заболело сердце. В связи с недомоганием он не справился с управлением машины и врезался в дерево. Отмечается, что мэр Абакана скончался в машине скорой помощи, когда она ехала в больницу.

Ранее на странице Facebook глава республики Хакасия Валентин Коновалов сообщил о гибели Булакина в результате аварии. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также пожелал им сил и мужества.

Булакин возглавлял Абакан с 1995 года. Общественную и политическую деятельность он начал в 1989 году.