Президент России прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Самолет президента РФ Владимира Путина приземлился в аэропорту Эр-Рияда.

Как сообщил корреспондент кремлевского пула Дмитрий Смирнов, у трапа самолета Путина встретили саудовский принц Фейсал бен Бандар бен Абдель-Азиз аль Сауд, правитель провинции и мэр Эр-Рияда Тарик Фарис.

Владимир Путин прилетел в Эр-Рияд: Начался визит президента России в Саудовскую Аравию pic.twitter.com/y1dUWyQCHH — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 октября 2019 г.

Прямо из аэропорта российский президент отправился на встречу с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом во дворец.

Ранее журналист рассказал о мерах безопасности, принятых в Эр-Рияде к приезду президента России Владимира Путина. По его словам, на автотрассе, соединяющей аэропорт с королевским дворцом, через каждые 100-200 метров стоят представители полиции, дорожной полиции, дипломатической полиции, а также военные бронемашины.