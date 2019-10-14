Песков подтвердил продолжение взаимодействия РФ с Турцией

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что контакты между руководством РФ и Турцией по Сирии осуществляются на различных уровнях, имел место и телефонный разговор министров иностранных дел.

«Контакты между российскими и турецкими властями осуществляются. В частности имел место телефонный разговор министров иностранных дел. Существуют также каналы связи между военными», — приводит слова Пескова ФАН.

В ответ на просьбу корреспондента конкретизировать тему договоренностей руководства двух стран, Песков отметил, что не может ничего сказать более конкретно.

Также представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона на самых разных уровнях отмечала категорическую нежелательность каких-либо действий, способных помешать процессам политического урегулирования в Сирии и спровоцировать напряженность в этой стране. К настоящему моменту эта позиция никак не изменилась и осталась последовательной, отметил Песков.

9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» в северо-восточной части Сирии. По словам главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, операция направлена против курдских радикальных вооруженных формирований — запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и так называемых «Сил демократической Сирии», а также оставшихся боевиков запрещенной в РФ ИГ*.

*организация признана террористической и запрещена в России.