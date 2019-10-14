Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Программу переселения после землетрясения в Нефтегорске утвердят до декабря

Программу переселения после землетрясения в Нефтегорске утвердят до декабря

 Путин приехал во дворец Эр-Риярда в сопровождении почетного кортежа

Путин приехал во дворец Эр-Риярда в сопровождении почетного кортежа
Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

 Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ
Трамп допустил, что курдские радикалы нарочно выпускают боевиков ИГ* из лагерей

Трамп допустил, что курдские радикалы нарочно выпускают боевиков ИГ* из лагерей

 Президент России прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Президент России прибыл с визитом в Саудовскую Аравию
Программу переселения после землетрясения в Нефтегорске утвердят до декабря

Программу переселения после землетрясения в Нефтегорске утвердят до декабря

 Путин приехал во дворец Эр-Риярда в сопровождении почетного кортежа

Путин приехал во дворец Эр-Риярда в сопровождении почетного кортежа
Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

 Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ
Трамп допустил, что курдские радикалы нарочно выпускают боевиков ИГ* из лагерей

Трамп допустил, что курдские радикалы нарочно выпускают боевиков ИГ* из лагерей

 Президент России прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Президент России прибыл с визитом в Саудовскую Аравию
14:13   14 Октября 2019
Россия

Перечень жизненно важных лекарств в России расширен на 23 позиции

Перечень жизненно важных лекарств в России расширен на 23 позиции

Перечень жизненно важных лекарств в России расширен на 23 позиции. Постановление подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев. Новый список вступит в силу в 2020 году. 

На регулярной встрече с вице-премьерами Дмитрий Медведев рассказал, что сейчас перечень важнейших лекарств включает в себя 735 наименований. С нового года он пополнится 23 позициями. 

Ранее Госдума предложила упростить процедуру госзакупок обезболивающих лекарств.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #медведев #политика #лекарства

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...