Перечень жизненно важных лекарств в России расширен на 23 позиции. Постановление подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев. Новый список вступит в силу в 2020 году.

На регулярной встрече с вице-премьерами Дмитрий Медведев рассказал, что сейчас перечень важнейших лекарств включает в себя 735 наименований. С нового года он пополнится 23 позициями.

Ранее Госдума предложила упростить процедуру госзакупок обезболивающих лекарств.