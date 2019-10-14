Навальный получил новые инструкции по развалу РФ на встрече выпускников Стэнфорда

Форум Бориса Немцова состоялся на днях в Польше. Среди его участников замечены такие лидеры несистемной российской оппозиции, как Владимир Кара-Мурза, Алексей Навальный, Юлия Галямина, Владимир Милов и другие, пишет Nation News.

Главным спикером форума оказался американский политолог Фрэнсис Фукуяма. В 90-х годах он сформулировал идеологию американской исключительности в современном мире. Сейчас Фукуяма является старшим научным сотрудником Центра по вопросам демократии Стэнфордского университета. Именно в этом учебном заведении обучают журналистов и политиков, которые занимаются антироссийской деятельностью.

Сейчас в Стэнфорд поступила дочь Алексея — Дарья. В качестве творческой работы, необходимой для поступления, девушка записала несколько интервью с неприкрытой антироссийской риторикой.

Основатель медиа «Проект» Роман Баданин — тоже выпускник Стэнфорда. Сейчас он работает на опального олигарха Михаила Ходорковского.

Получается, что Стэнфордский университет фактически является конвейером по подготовке агентов влияния. Через них Запад пытается влиять на внутреннюю политику России. Другие известные американские университеты тоже ведут подобную подготовку. Например, в Йеле специальные курсы «демократических лидеров» проходил Навальный, а попал он туда по протекции других выпускников – Гарри Каспарова, Евгении Альбац и Сергея Гуриева.