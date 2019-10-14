Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Программу переселения после землетрясения в Нефтегорске утвердят до декабря

Программу переселения после землетрясения в Нефтегорске утвердят до декабря

 Путин приехал во дворец Эр-Риярда в сопровождении почетного кортежа

Путин приехал во дворец Эр-Риярда в сопровождении почетного кортежа
Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

 Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ
Трамп допустил, что курдские радикалы нарочно выпускают боевиков ИГ* из лагерей

Трамп допустил, что курдские радикалы нарочно выпускают боевиков ИГ* из лагерей

 Президент России прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Президент России прибыл с визитом в Саудовскую Аравию
Программу переселения после землетрясения в Нефтегорске утвердят до декабря

Программу переселения после землетрясения в Нефтегорске утвердят до декабря

 Путин приехал во дворец Эр-Риярда в сопровождении почетного кортежа

Путин приехал во дворец Эр-Риярда в сопровождении почетного кортежа
Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

 Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ
Трамп допустил, что курдские радикалы нарочно выпускают боевиков ИГ* из лагерей

Трамп допустил, что курдские радикалы нарочно выпускают боевиков ИГ* из лагерей

 Президент России прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Президент России прибыл с визитом в Саудовскую Аравию
14:30   14 Октября 2019
Россия

Навальный получил новые инструкции по развалу РФ на встрече выпускников Стэнфорда

Навальный получил новые инструкции по развалу РФ на встрече выпускников Стэнфорда

Форум Бориса Немцова состоялся на днях в Польше. Среди его участников замечены такие лидеры несистемной российской оппозиции, как Владимир Кара-Мурза, Алексей Навальный, Юлия Галямина, Владимир Милов и другие, пишет Nation News.

Главным спикером форума оказался американский политолог Фрэнсис Фукуяма. В 90-х годах он сформулировал идеологию американской исключительности в современном мире. Сейчас Фукуяма является старшим научным сотрудником Центра по вопросам демократии Стэнфордского университета. Именно в этом учебном заведении обучают журналистов и политиков, которые занимаются антироссийской деятельностью.

Навальный получил новые инструкции по развалу РФ на встрече выпускников Стэнфорда

Сейчас в Стэнфорд поступила дочь Алексея — Дарья. В качестве творческой работы, необходимой для поступления, девушка записала несколько интервью с неприкрытой антироссийской риторикой.

Основатель медиа «Проект» Роман Баданин — тоже выпускник Стэнфорда. Сейчас он работает на опального олигарха Михаила Ходорковского. 

Получается, что Стэнфордский университет фактически является конвейером по подготовке агентов влияния. Через них Запад пытается влиять на внутреннюю политику России. Другие известные американские университеты тоже ведут подобную подготовку. Например, в Йеле специальные курсы «демократических лидеров» проходил Навальный, а попал он туда по протекции других выпускников – Гарри Каспарова, Евгении Альбац и Сергея Гуриева.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#сша #оппозиция #навальный #фбк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...