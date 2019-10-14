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14:06   14 Октября 2019
Россия

Видео с места гибели мэра Абакана выложили в интернет

Видео с места гибели мэра Абакана выложили в интернет

Телеканал «360» опубликовал видео с места смертельного ДТП под Минусинском, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин.

На видеозаписи, которую сделали очевидцы трагедии, запечатлен искореженный автомобиль Булакина на обочине дороги, а также сотрудники ДПС, МЧС и Скорой помощи.

О гибели Булакина сообщил губернатор Хакасии Валентин Коновалов 14 октября. Булакин не справился с управлением автомобилем.

«Сегодня Хакасия понесла невосполнимую утрату. От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина. Мужества и сил родным и близким», - написал Коновалов, сообщение которого опубликовано на сайте республиканского правительства и на странице в социальной сети Facebook.

 

Николаю Булакину было 66 лет. Он возглавлял столицу Хакасии с 1995 года. На этот пост его переизбирали пять раз.

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Автор: Александр Люблинский
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