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14:13   14 Октября 2019
Политика

Путин рассмотрит просьбу Ривлина помиловать осужденную за наркотики израильтянку

Путин рассмотрит просьбу Ривлина помиловать осужденную за наркотики израильтянку

Президент РФ Владимир Путин рассмотрит обращение израильского лидера Реувена Ривлина о помиловании осужденной на 7,5 лет израильтянки Наамы Иссахар за наркотики. Об этом 14 октября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 

Ранее президент Израиля написал в своем Twitter, что обратился к Путину, «как к другу еврейского народа и Израиля» с просьбой помиловать осужденную Иссахар. В свою очередь, российские власти предлагали Израилю обменять Нааму Ассахар на хакера Алексея Буркова, арестованного четыре года назад по запросу США, на что получили отказ.

Президенту России доложат о просьбе помиловать израильтянку. Так Песков ответил на вопрос журналиста о том, рассмотрит ли Путин просьбу о помиловании, если Буркова все-таки не отпустят. 

«После того, как оно поступит по дипломатическим каналам, оно будет доложено и рассмотрено президентом России», — ответил Песков. 

Пресс-секретарь президента РФ отказался комментировать переговоры РФ и Израиля на высшем уровне по поводу обмена Иссхар на Буркова. Песков подчеркнул, что, в отличие от других стран, Россия ничего не публикует по теме содержания двухсторонних переговоров.

Путин рассмотрит просьбу Ривлина помиловать осужденную за наркотики израильтянку

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #песков #политика #израиль #нетаньяху #общество

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