Путин рассмотрит просьбу Ривлина помиловать осужденную за наркотики израильтянку

Президент РФ Владимир Путин рассмотрит обращение израильского лидера Реувена Ривлина о помиловании осужденной на 7,5 лет израильтянки Наамы Иссахар за наркотики. Об этом 14 октября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее президент Израиля написал в своем Twitter, что обратился к Путину, «как к другу еврейского народа и Израиля» с просьбой помиловать осужденную Иссахар. В свою очередь, российские власти предлагали Израилю обменять Нааму Ассахар на хакера Алексея Буркова, арестованного четыре года назад по запросу США, на что получили отказ.

Президенту России доложат о просьбе помиловать израильтянку. Так Песков ответил на вопрос журналиста о том, рассмотрит ли Путин просьбу о помиловании, если Буркова все-таки не отпустят.

«После того, как оно поступит по дипломатическим каналам, оно будет доложено и рассмотрено президентом России», — ответил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отказался комментировать переговоры РФ и Израиля на высшем уровне по поводу обмена Иссхар на Буркова. Песков подчеркнул, что, в отличие от других стран, Россия ничего не публикует по теме содержания двухсторонних переговоров.