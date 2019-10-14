Песков прокомментировал итоги опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал итоги голосования в Екатеринбурге, касающегося строительства там храма. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.
Ранее стало известно, что почти 60 процентов горожан выбрали для строительства храма площадку в центре Екатеринбурга.
«Пока по итогам поступает первая информация, сугубо предварительная. Но это и есть выбор горожан, который они хотели сделать и сделали. Вы помните, что Путин рекомендовал обратиться к самим горожанам», — отметил Песков.