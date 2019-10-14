Песков прокомментировал итоги опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал итоги голосования в Екатеринбурге, касающегося строительства там храма. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Ранее стало известно, что почти 60 процентов горожан выбрали для строительства храма площадку в центре Екатеринбурга.