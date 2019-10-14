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13:50   14 Октября 2019
Россия

Экс-глава Хакасии Зимин постарается приехать на похороны мэра Абакана

Экс-глава Хакасии Зимин постарается приехать на похороны мэра Абакана

Глава Хакасии в 2009-2018 годах Виктор Зимин в комментарии «Политике Сегодня» назвал своей личной трагедией гибель мэра Абакана Николая Булакина.

«Я только что узнал. Буду стараться быть [на похоронах]. Столько лет вместе проработали, дружили. Это серьезная трагедия для меня лично», — сказал Зимин.

Соболезнования землякам, родным и близким Булакина выразил глава республики Валентин Коновалов.

По предварительным данным, глава Абакана Николай Булакин попал в ДТП в районе поселка Топольки Минусинского района. Одна из версий гласит, что он не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался в дерево. По другой — мэра за рулем настиг сердечный приступ. Булакин руководил республиканской столицей с 1995 года. На этот пост он переизбирался пять раз.

 

 

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Автор: Марк Григорьев
#хакасия #зимин #абакан #коновалов #булакин

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