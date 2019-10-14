Основные заявления с пресс-марафона Зеленского доложили Путину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 14 октября, сообщил, что в Кремле внимательно ознакомились с основными высказываниями украинского лидера Владимира Зеленского. Журналист УНИАН спросил, смотрели ли в Кремле пресс-марафон Зеленского и как отнеслись к идее поднять на заседании «нормандской четверки» вопрос возвращения Крыма Украине, передает Федеральное агентство новостей.

Песков ответил, что в Кремле ознакомились с основными высказываниями Зеленского, особенно с теми, которые коснулись урегулирования на юго-востоке Украины. По его словам, основные заявления не только прочитали, но и доложили президенту Владимиру Путину.

«При всем уважении мы не могли бы посвятить такое количество часов полному просмотру», — добавил Песков.

Вопрос крымского полуострова закрыли по хорошо известным причинам, продолжил представитель Кремля, поэтому об обсуждениях в каких-либо форматах не может быть и речи.