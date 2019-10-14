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Программу переселения после землетрясения в Нефтегорске утвердят до декабря

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Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

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 Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ
Трамп допустил, что курдские радикалы нарочно выпускают боевиков ИГ* из лагерей

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 Президент России прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

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13:48   14 Октября 2019
Весь мир

Россия не хотела бы думать о вовлечении в военный конфликт с Турцией, заявил Песков

Россия не хотела бы думать о вовлечении в военный конфликт с Турцией, заявил Песков

Россия не хотела бы думать о вовлечении в военный конфликт с Турцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

По словам Пескова, Москва даже не хотела бы думать о таком варианте. 

Армия Турции ведет антитеррористическую операцию «Источник мира» в Сирии. Операция проходит против террористов и радикальных курдов — запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью является ликвидация антитеррористического коридора на границе с САР.

Курдские вооруженные формирования под предлогом освобождения от террористов захватили территории на востоке Сирии и оказывали давление на местных жителей, убивая их, навязывая свои порядки и заставляя учить свой язык. 

 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сирия #политика

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