Россия не хотела бы думать о вовлечении в военный конфликт с Турцией, заявил Песков

Россия не хотела бы думать о вовлечении в военный конфликт с Турцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Москва даже не хотела бы думать о таком варианте.

Армия Турции ведет антитеррористическую операцию «Источник мира» в Сирии. Операция проходит против террористов и радикальных курдов — запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью является ликвидация антитеррористического коридора на границе с САР.

Курдские вооруженные формирования под предлогом освобождения от террористов захватили территории на востоке Сирии и оказывали давление на местных жителей, убивая их, навязывая свои порядки и заставляя учить свой язык.