Песков заявил, что РФ против воспрепятствования политическому процессу в САР

Россия изначально выступала против попыток помешать политическому процессу урегулирования в Сирии, и сейчас эта позиция никак не поменялась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Российская сторона с самого начала выступала против попыток воспрепятствовать процессам политического урегулирования в Сирии — эта позиция РФ никак не изменилась», — передает слова Пескова ФАН в понедельник, 14 октября.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у российского руководства нет возражений против проведения Турцией военной операции «Источник жизни» в сирийском городе Кобани.

В тот же день Минобороны РФ опровергло публикацию газеты The New York Times, сообщившей о якобы ударах ВКС РФ по госпиталям в Сирии — в оборонном ведомстве назвали эту информацию результатом манипуляций со стороны террористов и спецслужб Великобритании.

9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» в северо-восточной части Сирии. По словам главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, операция направлена против курдских радикальных формирований — запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и «Сил демократической Сирии», а также оставшиеся сторонники запрещенной в РФ ИГ*.

*организация признана судом террористической и запрещена на территории России.