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13:27   14 Октября 2019
Россия

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

Глава республики Хакасия Валентин Коновалов сообщил о гибели мэра города Абакан Николая Булакина, который попал в дорожно-транспортное происшествие.

Об этом Коновалов написал в понедельник, 14 октября, на своей странице в социальной сети Facebook. Там же губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего, пожелав им мужества и сил.

Информацию о смертельном ДТП, в которое попал глава Абакана подтвердили в республиканской ГИБДД. Как сообщает ведомство, Николай Булакин не справился с управлением автомобилем на трассе под городом Минусинск.

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Автор: Александр Люблинский
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