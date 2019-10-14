Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

Глава республики Хакасия Валентин Коновалов сообщил о гибели мэра города Абакан Николая Булакина, который попал в дорожно-транспортное происшествие.

Об этом Коновалов написал в понедельник, 14 октября, на своей странице в социальной сети Facebook. Там же губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего, пожелав им мужества и сил.

Информацию о смертельном ДТП, в которое попал глава Абакана подтвердили в республиканской ГИБДД. Как сообщает ведомство, Николай Булакин не справился с управлением автомобилем на трассе под городом Минусинск.