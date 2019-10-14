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13:30   14 Октября 2019
Россия

Путин 14 октября встретится с наследным принцем Салманом в Эр-Рияде

Путин 14 октября встретится с наследным принцем Салманом в Эр-Рияде

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник, 14 октября, российский лидер Владимир Путин прилетит в Эр-Рияд в рамках государственного визита в Саудовскую Аравию. По его словам, президент встретится с королем  Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, передает Федеральное агентство новостей.

Представитель Кремля добавил, что роль локомотива в отношениях Москвы и Эр-Рияда играет Российский фонд прямых инвестиций. Много документов подпишут по линии фонда.

«Затем будет отдельная встреча Путина с наследным принцем Салманом», — сказал Песков.

Во вторник, 15 октября, президент РФ отправится в Абу-Даби , где также запланировали обширную программу.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #саудовская аравия #общество

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