Путин 14 октября встретится с наследным принцем Салманом в Эр-Рияде
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник, 14 октября, российский лидер Владимир Путин прилетит в Эр-Рияд в рамках государственного визита в Саудовскую Аравию. По его словам, президент встретится с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, передает Федеральное агентство новостей.
Охотничий кречет Альфа - подарок Владимира Путина королю Саудовской Аравии pic.twitter.com/SnyrYM5IpG— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 14, 2019
Представитель Кремля добавил, что роль локомотива в отношениях Москвы и Эр-Рияда играет Российский фонд прямых инвестиций. Много документов подпишут по линии фонда.
«Затем будет отдельная встреча Путина с наследным принцем Салманом», — сказал Песков.
Во вторник, 15 октября, президент РФ отправится в Абу-Даби , где также запланировали обширную программу.
Накануне визитов в Саудовскую Аравию и ОАЭ Президент ответил на вопросы корреспондентов телеканалов Al Arabiya, Sky News Arabia и RT Arabic https://t.co/6pqZoUSa1i pic.twitter.com/Sn1XyV0oq0— Президент России (@KremlinRussia) 13 октября 2019 г.