Путин 14 октября встретится с наследным принцем Салманом в Эр-Рияде

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник, 14 октября, российский лидер Владимир Путин прилетит в Эр-Рияд в рамках государственного визита в Саудовскую Аравию. По его словам, президент встретится с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, передает Федеральное агентство новостей.

Охотничий кречет Альфа - подарок Владимира Путина королю Саудовской Аравии pic.twitter.com/SnyrYM5IpG — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 14, 2019

Представитель Кремля добавил, что роль локомотива в отношениях Москвы и Эр-Рияда играет Российский фонд прямых инвестиций. Много документов подпишут по линии фонда.

«Затем будет отдельная встреча Путина с наследным принцем Салманом», — сказал Песков.

Во вторник, 15 октября, президент РФ отправится в Абу-Даби , где также запланировали обширную программу.