РФ заинтересована в помощи ОАЭ по созданию сверхзвукового самолета

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что Россия заинтересована в помощи ОАЭ по созданию сверхзвукового пассажирского самолета. Об этом 14 октября сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России планируется разработать сверхзвуковой пассажирский самолет. Отмечалось, что он должен быть компактным и вмещать в себя до 20 человек. При этом скорость лайнера должна достигать двух-трех тысяч километров. Проектирование самолета может начаться в 2022-20206 годах, сообщал Мантуров в интервью «Ведомостям».

Как сообщил министр, ОАЭ действительно могут стать заказчиками такого самолета, инвестируя в реализацию проекта. Однако он подчеркнул, что Россию интересует потенциальный рынок. Ведь, чтобы получить финансовую помощь у ОАЭ, РФ должна предложить что-то взамен. Речь идет о развитии компетенции по созданию джета в Эмиратах.

«Нам инвестиции нужны? Нужны. Значит, в замен этого мы должны развить компетенции. Это не будет глобальная компетенция, которая завтра позволит производить все под ключ, разрабатывать и двигаться дальше», — объяснил он.

Министр добавил, что если демонстратор воздушного судна изготовят в 2023 году, то реальный самолет появится через четыре года.