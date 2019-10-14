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13:41   14 Октября 2019
Весь мир

Дипломаты из США покинули Сирию вместе с военнослужащими

Дипломаты из США покинули Сирию вместе с военнослужащими

Дипломаты из США, которые разрабатывали возможные сценарии стабилизации обстановки на северо-востоке Сирии, покинули страну вместе с военнослужащими. Об этом в понедельник, 14 октября, пишет агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что Франция вслед за США отводит свои силы из арабской страны. В Елисейском дворце 14 октября объявили, что в ближайшие часы будут приняты меры для обеспечения безопасности французского военного и гражданского персонала, присутствующего в САР.

Дипломаты из США покинули Сирию вместе с военнослужащими

На прошлой неделе Анкара начала военную операцию «Источник мира» против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и «Исламского государства»* (запрещено в РФ). В связи с этим США приняли решение не ввязываться в турецко-курдское противостояние и вывести своих военнослужащих из региона. 

Контртеррористическая операция турков направлена на создание буферной зоны, которая поможет предотвратить активность боевиков. Бои ведутся против курдских вооруженных формирований, которые под предлогом «освобождения от ИГ*» захватили восточные районы САР и начали угнетать местное арабское население. На самом деле курды не воевали с террористами, а «договаривались» с ними, входя на занятые ими территории.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #сирия #дипломаты #источник мира

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