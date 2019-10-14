Стартовал прием работ на 6-й фотоконкурс РГО «Самая красивая страна»

Пресс-служба «Русского географического общества» объявила о начале приема работ в рамках шестого фотоконкурса «Самая красивая страна».

Конкурсные работы принимаются в десяти номинациях: «Многоликая Россия», «Россия с высоты птичьего полета», «Дикие животные», «Эти забавные животные», «Макромир», «Подводный мир», «Пейзаж», «Снято на смартфон» и другие.

В этом году введена новая номинация «Живой архив»: участникам нужно будет воспроизвести на современной фотографии сцену с архивных фотографий XIX – первой половины XX века, более 400 штук которых организаторы и партнеры конкурса отобрали из своих архивов.

Принять участие в самом масштабном российском фотоконкурсе может абсолютно любой человек вне зависимости от его гражданства, места проживания и возраста. Единственное условие: конкурсное фото должно быть сделано на территории РФ.

В жюри конкурса, помимо председателя «Русского географического общества», министра обороны РФ Сергея Шойгу, входят также известные фотографы Сергей Берменьев и Сергей Горшков, музыкант и телеведущий Сергей Шнуров, директор Музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак и другие.

Как ранее отмечал президент РГО Сергей Шойгу, конкурс должен напомнить и участникам, и зрителям, что Россия - красивейшая страна.

«Такого рода конкурсы дают возможность делать все новые и новые открытия даже тем людям, кто много ездит по стране и уже много чего видел, и еще раз понять, что красивей нашей страны нет».

За пять лет проведения конкурса, добавил Шойгу, на него поступило порядка полумиллиона фотографий. Лучшие снимки отбираются, чтобы потом стать частью больших экспозиций и отправиться в «турне» по нашей стране и за границу.

Прием работ на шестой этап конкурса будет продолжаться до 31 января 2020 года. В каждой из десяти номинаций, силами экспертной комиссии, включающей в себя 12 профессиональных фотографов, будет отобрано по десять финалистов. После этого жюри определит победителя в каждой номинации.