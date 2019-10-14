Авиакомпании РФ в январе-сентябре 2019 года увеличили перевозки пассажиров

Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-сентябре 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 10,7 процента, а в сентябре — на четыре. Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» в сентябре перевезла пассажиров на уровне 2018 года, следует из оперативных данных Федерального агентства воздушного транспорта.

«С начала 2019 года авиакомпании перевезли 98,72 миллиона пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10,7 процента», — добавили в Росавиации. По информации ведомства, в сентябре 2019 года российские авиакомпании перевезли 12,4 миллиона пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил четыре процента. «Аэрофлот» обслужил 3,3 миллиона пассажиров и сохранил объем авиаперевозок на уровне сентября 2018 года, S7 перевезла 1,4 миллиона пассажиров (+15 процентов), «Россия» — 1,3 миллиона пассажиров (+два процента), «Победа» — более 965 тысяч пассажиров (+44 процента), а «Уральские авиалинии» — более 993 тысяч пассажиров (+два процента)».