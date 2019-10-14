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Названы имена лауреатов Нобелевской премии по экономике

Названы имена лауреатов Нобелевской премии по экономике

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Армия Сирии вошла в город, где содержались семьи боевиков ИГ*
13:14   14 Октября 2019
Весь мир

Названы имена лауреатов Нобелевской премии по экономике

Названы имена лауреатов Нобелевской премии по экономике

Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Крамер получат Нобелевскую премию по экономике за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью. Об этом стало известно в понедельник, 14 октября 

Названы имена лауреатов Нобелевской премии по экономике

Отмечается, что благодаря исследованию лауреатов удалось достичь значительных успехов в борьбе с глобальной бедностью. Разработанный учеными подход помог изменить экономику, а она, в свою очередь, является процветающей областью исследований, сказано в официальном аккаунте Нобелевской премии в Twitter. 

«Лауреаты этого года представили лучшие способы борьбы с глобальной бедностью. Они делят эту проблему на более мелкие и управляемые вопросы — например, наиболее эффективные меры по улучшению здоровья детей», — сказано в Twitter. 

Более 700 миллионов человек в мире все еще живут на очень низкие доходы. Почти пять миллионов детей умирают от болезней, которые можно вылечить или предотвратить при помощи дешевых препаратов. Именно этой проблемой занимались лауреаты 2019 года. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#экономика #политика #общество #весь мир #бедность #нобелевская премия #нобелевский лауреат

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