Минобороны РФ опровергло публикацию NYT об ударах ВКС по госпиталям в Сирии

Информацию газеты The New York Times, сообщившей о якобы ударах ВКС РФ по госпиталям в Сирии, в российском военном ведомстве назвали результатом манипуляций со стороны британских спецслужб и террористов.

Об этом сообщил представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что в ведомстве ознакомились с публикацией и сожалеют, что газета стала жертвой манипулятивных действий.

«В российском военном ведомстве ознакомились с публикацией американской газеты The New York Times о якобы ударах российских истребителей по сирийским госпиталям. Прежде всего хотели бы выразить сожаление, что серьезное издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и британских спецслужб», — сообщил Конашенков, цитирует ТАСС.

Генерал-майор отметил, что показанные в ролике NYT аппаратура и программное обеспечение, с помощью которого якобы стало известно об атаках ВКС РФ на сирийские госпитали, являются разведывательно-боевым приложением созданной в США Hala Systems, которое разворачивалось в сирийском Идлибе с 2016 года под контролем разведки Великобритании.

Напомним, в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у руководства России нет возражений против прохождения турецкой военной операции «Источник жизни» в сирийском городе Кобани.