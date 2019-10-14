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13:00   14 Октября 2019
Россия

Юноша в Кемерове угнал машину, чтобы подготовиться к экзамену по вождению

Юноша в Кемерове угнал машину, чтобы подготовиться к экзамену по вождению

Юноша в Кемерове угнал машину, чтобы подготовиться к экзамену по вождению. Как сообщили в местной полиции, 18-летнего молодого человека задержали. 

 В полицию обратился местный житель и сообщил об угоне его «семерки». Вскоре машину обнаружили на проселочной дороге. Выяснилось, что автомобиль угнал молодой человек, который увидел ВАЗ во дворе.

Парень разбил стекло, сел за руль и отправился кататься по окрестностям, чтобы потренироваться перед сдачей на права. Молодой человек смог добраться до деревни Сухово, где на автодроме выполнял упражнения по вождению. Когда у машины закончился бензин, он оставил автомобиль и сбежал. 

По факту угона завели уголовное дело, преступнику грозит до пяти лет колонии. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #чп #кемерово #угон автомобиля

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