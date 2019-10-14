Юноша в Кемерове угнал машину, чтобы подготовиться к экзамену по вождению. Как сообщили в местной полиции, 18-летнего молодого человека задержали.

В полицию обратился местный житель и сообщил об угоне его «семерки». Вскоре машину обнаружили на проселочной дороге. Выяснилось, что автомобиль угнал молодой человек, который увидел ВАЗ во дворе.

Парень разбил стекло, сел за руль и отправился кататься по окрестностям, чтобы потренироваться перед сдачей на права. Молодой человек смог добраться до деревни Сухово, где на автодроме выполнял упражнения по вождению. Когда у машины закончился бензин, он оставил автомобиль и сбежал.

По факту угона завели уголовное дело, преступнику грозит до пяти лет колонии.