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 Авиакомпании РФ в январе-сентябре 2019 года увеличили перевозки пассажиров

Авиакомпании РФ в январе-сентябре 2019 года увеличили перевозки пассажиров

Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

 Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ
Названы имена лауреатов Нобелевской премии по экономике

Названы имена лауреатов Нобелевской премии по экономике

 Армия Сирии вошла в город, где содержались семьи боевиков ИГ*

Армия Сирии вошла в город, где содержались семьи боевиков ИГ*
13:03   14 Октября 2019
Россия

Учения стратегических ядерных сил «Гром-2019» пройдут только на полигонах РФ

Учения стратегических ядерных сил «Гром-2019» пройдут только на полигонах РФ

Учения стратегических ядерных сил «Гром-2019» пройдут только на российских полигонах, а иностранные контингенты не привлекут, сообщил в понедельник, 14 октября, врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества министерства обороны РФ Евгений Ильин.

«Хотел подчеркнуть, что все районы учений расположены исключительно на территории РФ», — заявил генерал-майор в ходе брифинга для иностранных атташе.

По его словам, в ходе учений задействуют соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения, командования дальней и военно-транспортной авиации, подразделения и воинские части Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, а также Северного флота. В центральных органах военного управления сформируют оперативные группы.

В ходе «Гром-2019» выполнят 16 пусков крылатых и баллистических ракет. Учения пройдут с 15 по 17 октября​​​.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #учения #общество #полигон

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