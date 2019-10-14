Учения стратегических ядерных сил «Гром-2019» пройдут только на полигонах РФ

Учения стратегических ядерных сил «Гром-2019» пройдут только на российских полигонах, а иностранные контингенты не привлекут, сообщил в понедельник, 14 октября, врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества министерства обороны РФ Евгений Ильин.

«Хотел подчеркнуть, что все районы учений расположены исключительно на территории РФ», — заявил генерал-майор в ходе брифинга для иностранных атташе.

По его словам, в ходе учений задействуют соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения, командования дальней и военно-транспортной авиации, подразделения и воинские части Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, а также Северного флота. В центральных органах военного управления сформируют оперативные группы.

В ходе «Гром-2019» выполнят 16 пусков крылатых и баллистических ракет. Учения пройдут с 15 по 17 октября​​​.