Глава Роспотребнадзора призвала россиян заниматься спортом, чтобы не болеть осенью

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам привиться от гриппа, побольше заниматься спортом и почаще находиться на открытом воздухе, чтобы не заболеть этой осенью.

Попова напомнила, что с конца XX века, когда впервые начали делать прививки против гриппа, заболеваемость им снизилась почти в 200 раз. Кроме того, по ее словам, важно стимулировать иммунитет. Для этого можно заниматься спортом, гулять на свежем воздухе.

Глава ведомства добавила, что сейчас в стране наблюдается подъем заболеваний негриппозного характера, вирус гриппа пока еще не пришел. Готовясь к неблагоприятному сезону, стоит пересмотреть аптечку, запастись масками, купить средства для дезинфекции.

Ранее сообщалось, что более 30 миллионов россиян привились в этом году от гриппа. Сейчас фиксируется низкая заболеваемость по стране, незначительное превышение эпидемического порога зарегистрировано только в Башкирии и Смоленске.