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13:07   14 Октября 2019
Россия

Глава Роспотребнадзора призвала россиян заниматься спортом, чтобы не болеть осенью

Глава Роспотребнадзора призвала россиян заниматься спортом, чтобы не болеть осенью

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам привиться от гриппа, побольше заниматься спортом и почаще находиться на открытом воздухе, чтобы не заболеть этой осенью.

Попова напомнила, что с конца XX века, когда впервые начали делать прививки против гриппа, заболеваемость им снизилась почти в 200 раз. Кроме того, по ее словам, важно стимулировать иммунитет. Для этого можно заниматься спортом, гулять на свежем воздухе. 

Глава ведомства добавила, что сейчас в стране наблюдается подъем заболеваний негриппозного характера, вирус гриппа пока еще не пришел. Готовясь к неблагоприятному сезону, стоит пересмотреть аптечку, запастись масками, купить средства для дезинфекции.

Ранее сообщалось, что более 30 миллионов россиян привились в этом году от гриппа. Сейчас фиксируется низкая заболеваемость по стране, незначительное превышение эпидемического порога зарегистрировано только в Башкирии и Смоленске.

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Автор: Виктория Разумовская
#роспотребнадзор #здравоохранение #грипп

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