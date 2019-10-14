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12:56   14 Октября 2019
Россия

Экономика России страдает из-за ранней смерти курильщиков, заявила Скворцова

Экономика России страдает из-за ранней смерти курильщиков, заявила Скворцова

Россия теряет около 2% ВВП из-за ранней смерти курильщиков. Трудоспособный возраст мужчин в связи с курением сокращается на девять лет, а у женщин — на пять с половиной лет. Такое заявление сделала министра здравоохранения РФ Вероника Скворцова в понедельник, 14 октября.

Скворцова в авторской колонке на портале «Будущее России. Национальные проекты», чьим оператором является ТАСС, написала, что серьезным фактором риска ухудшения здоровья является курение. В связи с пагубной привычкой продолжительность жизни мужчин сокращается почти на 10 лет, а женщин — на 5,6 года. 

«С учетом потерь лет потенциальной жизни или непрожитых лет вследствие преждевременных смертей от всех причин, связанных с курением, по оценкам ряда экспертов, упущенная возможность в производстве ВВП составляет около 2% ВВП», — написала министр. 

По словам Скворцовой, благодаря активной государственной политике в сфере борьбы с курением за несколько лет уровень потребления табака в РФ снизился на 20%. Она также подчеркнула, что влияние пассивного курения уменьшилось на 40%. 

Курение у подростков за последнее время сократилось в 2,5 раза, отметила министр. Но сейчас есть другая проблема — электронные сигареты, сказала Скворцова. Поэтому одной из главных задач является принятие мер по приравниванию электронных сигарет к обычным с точки зрения запретов и ограничений. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #здоровье #общество #минздрав #курение

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