Россия теряет около 2% ВВП из-за ранней смерти курильщиков. Трудоспособный возраст мужчин в связи с курением сокращается на девять лет, а у женщин — на пять с половиной лет. Такое заявление сделала министра здравоохранения РФ Вероника Скворцова в понедельник, 14 октября.

Скворцова в авторской колонке на портале «Будущее России. Национальные проекты», чьим оператором является ТАСС, написала, что серьезным фактором риска ухудшения здоровья является курение. В связи с пагубной привычкой продолжительность жизни мужчин сокращается почти на 10 лет, а женщин — на 5,6 года.

«С учетом потерь лет потенциальной жизни или непрожитых лет вследствие преждевременных смертей от всех причин, связанных с курением, по оценкам ряда экспертов, упущенная возможность в производстве ВВП составляет около 2% ВВП», — написала министр.

По словам Скворцовой, благодаря активной государственной политике в сфере борьбы с курением за несколько лет уровень потребления табака в РФ снизился на 20%. Она также подчеркнула, что влияние пассивного курения уменьшилось на 40%.

Курение у подростков за последнее время сократилось в 2,5 раза, отметила министр. Но сейчас есть другая проблема — электронные сигареты, сказала Скворцова. Поэтому одной из главных задач является принятие мер по приравниванию электронных сигарет к обычным с точки зрения запретов и ограничений.