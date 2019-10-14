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12:38   14 Октября 2019
Весь мир

Россия и ОАЭ сотрудничают в атомной энергетике

Россия и ОАЭ сотрудничают в атомной энергетике

ОАЭ покупают российское ядерное топливо, чтобы реализовать программы по созданию мирной атомной энергетики, сообщил в понедельник, 14 октября, в интервью Эмиратскому агентству новостей WAM министр энергетики и промышленности страны Сухейль аль-Мазруи.

По его словам, карта российско-эмиратского сотрудничества включила ряд жизненно важных секторов, среди них  энергетика, промышленность и мирная атомная энергетика​​​. Россия и ОАЭ сотрудничают в атомной энергетике.

«Покупка российского ядерного топлива идет в рамках эмиратской программы по развитию мирной атомной энергии», — объяснил аль-Мазруи.

ОАЭ строят первую атомную электростанцию Аль-Барака. Уже возвели первый энергоблок атомной электростанции. Сейчас ведутся работы по пусконаладке. Запланировали, что первый энергоблок АЭС в Бараке заработает в тестовом режиме в начале 2020 года и выйдет на полную мощность за 10–13 месяцев.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #экономика #оаэ #ядерное топливо

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