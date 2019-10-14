ОАЭ покупают российское ядерное топливо, чтобы реализовать программы по созданию мирной атомной энергетики, сообщил в понедельник, 14 октября, в интервью Эмиратскому агентству новостей WAM министр энергетики и промышленности страны Сухейль аль-Мазруи.

По его словам, карта российско-эмиратского сотрудничества включила ряд жизненно важных секторов, среди них энергетика, промышленность и мирная атомная энергетика​​​. Россия и ОАЭ сотрудничают в атомной энергетике.

«Покупка российского ядерного топлива идет в рамках эмиратской программы по развитию мирной атомной энергии», — объяснил аль-Мазруи.