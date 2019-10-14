Россия и ОАЭ сотрудничают в атомной энергетике
ОАЭ покупают российское ядерное топливо, чтобы реализовать программы по созданию мирной атомной энергетики, сообщил в понедельник, 14 октября, в интервью Эмиратскому агентству новостей WAM министр энергетики и промышленности страны Сухейль аль-Мазруи.
По его словам, карта российско-эмиратского сотрудничества включила ряд жизненно важных секторов, среди них энергетика, промышленность и мирная атомная энергетика. Россия и ОАЭ сотрудничают в атомной энергетике.
«Покупка российского ядерного топлива идет в рамках эмиратской программы по развитию мирной атомной энергии», — объяснил аль-Мазруи.
ОАЭ строят первую атомную электростанцию Аль-Барака. Уже возвели первый энергоблок атомной электростанции. Сейчас ведутся работы по пусконаладке. Запланировали, что первый энергоблок АЭС в Бараке заработает в тестовом режиме в начале 2020 года и выйдет на полную мощность за 10–13 месяцев.
Накануне визитов в Саудовскую Аравию и ОАЭ Президент ответил на вопросы корреспондентов телеканалов Al Arabiya, Sky News Arabia и RT Arabic https://t.co/6pqZoUSa1i pic.twitter.com/Sn1XyV0oq0— Президент России (@KremlinRussia) 13 октября 2019 г.