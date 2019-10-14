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12:55   14 Октября 2019
Россия

Опрос в Екатеринбурге определил место для храма

Опрос в Екатеринбурге определил место для храма

Поддерживаемый екатеринбургской епархией вариант разместить храм на месте бывшего приборостроительного завода одержал победу в опросе горожан, набрав почти 58% голосов.

Об этом сообщил глава избиркома Екатеринбурга Вадим Антошин. Напомним, в опрос вошли две площадки, потенциально пригодные для строительства будущего храма: бывший приборостроительный завод на улице Горького, 17 и набережная за Макаровским мостом. Голосовали совершеннолетние горожане с постоянной регистрацией в Екатеринбурге: всего участие в опросе приняли 97 472 человека.

«За первую площадку на Горького, 17 — 57,66%, за вторую — 39,49%, 2,85% опросных листов признаны недействительными», — сказал Антошин, цитируют РИА Новости.

Антошин добавил, что ко вторнику протокол будет утвержден и передан в городской парламент.

Опрос в Екатеринбурге определил место для храма

Напомним, ранее депутат Государственной думы Андрей Альшевских объяснил в беседе с «Политикой Сегодня», почему он проголосовал за вариант строительства храма у Макаровского моста. Парламентарий заявил, что строительство храма за Макаровским мостом могло бы облагородить городской центр.

В середине мая жители Екатеринбурга выходили на протестные акции против строительства храма Святой Екатерины на месте общественного сквера, после чего городские власти решили устроить опрос горожан, как предлагал ранее президент РФ Владимир Путин.

Опрос в Екатеринбурге определил место для храма

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Автор: Тимофей Булочкин
#екатеринбург #россия #политика #общество #храм

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