Полиция нашла в теле калининградца 77 свертков с наркотиками

Транспортная полиция обыскала 43-летнего жителя Калининграда и обнаружила 77 свертков с наркотиками в его теле. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба Западного литейного отдела МВД РФ на транспорте.

Отмечается, что калининградец задержан по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотиков. При личном осмотре полиция обнаружила в прямой кишке подозреваемого 77 свертков с порошкообразным веществом.

«После проведения экспертно-криминалистического исследования установлено, что в свёртках находится наркотическое средство», — говорится в сообщении.

Согласно результатам экспертизы, в свертках находилось около двух граммов наркотика, который называется «белый китаец» (карфентанил и метадон). Такой размер наркотиков считается крупным. По информации полиции, подозреваемый попадал в поле зрения правоохранителей и раньше. Он уже совершал подобные преступления, а также участвовал в краже и грабеже.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет и штраф в размере до 500 тысяч рублей.