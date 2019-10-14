Армия Сирии вошла в Табку. Сообщается, что САА направляется к лагерям для защиты местных жителей от курдских радикалов и террористов, которые находятся на этой территории.

Ранее сирийская арабская армия вошла в Ракку и Камышли, местные жители с восторгом встречали их, так как устали от оккупации со стороны курдских боевиков. Курдские радикалы насильно вербовали местных жителей в свои отряды и убивали их под предлогом чистки от террористов а также заставляли учить свой язык.

????????Syrian Army (#SAA) enters #AlTabqa city and heading towards the camps in #AinIssa where are held thousands of #ISIS families pic.twitter.com/K2j8aa88wg — SMM Syria (@smmsyria) October 14, 2019

Армия Турции начала антитеррористическую операцию «Источник мира» против курдских формирований. Турецкая армия также хочет уничтожить террористический коридор на границе с Сирией. В понедельник, 14 октября, сирийский флаг подняли над государственными учреждениями в Хасеке и Камышли. Жители Ракки также празднуют прибытие армии Сирии.

Подразделения сирийской Республиканской Гвардии вошли в Манбидж, где местные жители также рады их приходу. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия не будет вводить войска в Манбидж, так как местных жителей уже защищает САА.