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Названы имена лауреатов Нобелевской премии по экономике

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 Армия Сирии вошла в город, где содержались семьи боевиков ИГ*

Армия Сирии вошла в город, где содержались семьи боевиков ИГ*
12:29   14 Октября 2019
Весь мир

Армия Сирии вошла в Табку

Армия Сирии вошла в Табку

Армия Сирии вошла в Табку. Сообщается, что САА направляется к лагерям для защиты местных жителей от курдских радикалов и террористов, которые находятся на этой территории.

Ранее сирийская арабская армия вошла в Ракку и Камышли, местные жители с восторгом встречали их, так как устали от оккупации со стороны курдских боевиков. Курдские радикалы насильно вербовали местных жителей в свои отряды и убивали их под предлогом чистки от террористов а также заставляли учить свой язык.

Армия Турции начала антитеррористическую операцию «Источник мира» против курдских формирований. Турецкая армия также хочет уничтожить террористический коридор на границе с Сирией. В понедельник, 14 октября, сирийский флаг подняли над государственными учреждениями в Хасеке и Камышли. Жители Ракки также празднуют прибытие армии Сирии

Подразделения сирийской Республиканской Гвардии вошли в Манбидж, где местные жители также рады их приходу. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия не будет вводить войска в Манбидж, так как местных жителей уже защищает САА. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#сирия #турция #политика #весь мир

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