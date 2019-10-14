МИД РФ обратил внимание на опасные тенденции в мировой экономике

Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов перечислил опасные тенденции в мировой экономике, где нормы ВТО вытесняются недобросовестной конкуренцией, протекционизмом, торговыми войнами и санкциями. Речь об этом зашла на открытии встречи молодых дипломатов стран РИК (Россия-Индия-Китай).

«Как результат происходит фрагментация экономического пространства, что в конечном итоге негативно сказывается и на состоянии национальных экономик практически всех без исключения стран», — подчеркнул Моргулов.

По словам дипломата, Москва обеспокоена попытками размыть общепринятые принципы международного права. Последнее время его все чаще пытаются заменить порядком, основанным на «непонятно кем написанных» правилах.

Также Моргулов поднял тему демонтажа фундаментальных режимов, которые являются основой международной безопасности. Попытки подобное учинить возникают все чаще.