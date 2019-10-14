Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

 Минобороны РФ опровергло публикацию NYT об ударах ВКС по госпиталям в Сирии

Минобороны РФ опровергло публикацию NYT об ударах ВКС по госпиталям в Сирии
Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

 Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ
Названы имена лауреатов Нобелевской премии по экономике

Названы имена лауреатов Нобелевской премии по экономике

 Армия Сирии вошла в город, где содержались семьи боевиков ИГ*

Армия Сирии вошла в город, где содержались семьи боевиков ИГ*
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

 Минобороны РФ опровергло публикацию NYT об ударах ВКС по госпиталям в Сирии

Минобороны РФ опровергло публикацию NYT об ударах ВКС по госпиталям в Сирии
Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

 Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ
Названы имена лауреатов Нобелевской премии по экономике

Названы имена лауреатов Нобелевской премии по экономике

 Армия Сирии вошла в город, где содержались семьи боевиков ИГ*

Армия Сирии вошла в город, где содержались семьи боевиков ИГ*
12:43   14 Октября 2019
Весь мир

МИД РФ обратил внимание на опасные тенденции в мировой экономике

МИД РФ обратил внимание на опасные тенденции в мировой экономике

Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов перечислил опасные тенденции в мировой экономике, где нормы ВТО вытесняются недобросовестной конкуренцией, протекционизмом, торговыми войнами и санкциями. Речь об этом зашла на открытии встречи молодых дипломатов стран РИК (Россия-Индия-Китай).

«Как результат происходит фрагментация экономического пространства, что в конечном итоге негативно сказывается и на состоянии национальных экономик практически всех без исключения стран», — подчеркнул Моргулов. 

По словам дипломата, Москва обеспокоена попытками размыть общепринятые принципы международного права. Последнее время его все чаще пытаются заменить порядком, основанным на «непонятно кем написанных» правилах. 

Также Моргулов поднял тему демонтажа фундаментальных режимов, которые являются основой международной безопасности. Попытки подобное учинить возникают все чаще.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#экономика #санкции #мид рф #вто

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...