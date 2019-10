Армия Сирии вошла в город, где содержались семьи боевиков ИГ*

Сирийская Арабская Армия (САА) вошла в понедельник в город Айн-Исса в северной части провинции Ракка, который ранее находился под контролем курдских вооруженных формирований «Сирийских демократических сил» и в лагере находятся семьи террористов ИГ* (запрещенной в России организации).

Об этом. Ссылаясь на военно-полевой источник, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сирийские правительственные силы взяли под контроль город Табка с одноименной базой ВВС, а также о том, что государственные флаги САР подняты в соседней с Раккой провинции на административных зданиях городов Эль-Хасаке и Камышли.

????????Syrian Army (#SAA) enters #AlTabqa city and heading towards the camps in #AinIssa where are held thousands of #ISIS families pic.twitter.com/K2j8aa88wg