Сирийская Арабская Армия (САА) вошла в понедельник в город Айн-Исса в северной части провинции Ракка, который ранее находился под контролем курдских вооруженных формирований «Сирийских демократических сил» и в лагере находятся семьи террористов ИГ* (запрещенной в России организации).

Об этом. Ссылаясь на военно-полевой источник, сообщает РИА Новости.

«Сирийская армия вошла в город Айн-Исса в провинции Ракка, в котором находится лагерь, где содержатся семьи боевиков ИГ*», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сирийские правительственные силы взяли под контроль город Табка с одноименной базой ВВС, а также о том, что государственные флаги САР подняты в соседней с Раккой провинции на административных зданиях городов Эль-Хасаке и Камышли.

Напомним, накануне в воскресенье вечером сообщалось, что боевики ИГ* со своими семьями бежали из лагеря Айн-Исса, где они содержались под охраной курдских вооруженных формирований SDF. До этого курды заявляли, что, в случае наступления турецких сил, которое ведется в рамках начавшейся 9 октября антитеррористической операции, они могут оставить лагеря с террористами без охраны, и, в итоге, сдержали это обещание. Как сообщалось, из лагеря скрылись практически все, кто в нем находился – то есть порядка 800 человек.

Как заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, объявляя о начале антитеррористической операции Турции на севере Сирии, ее целью является создание в приграничных районах зоны безопасности, куда Анкара сможет пересилить более двух миллионов сирийских беженцев, пребывающих сейчас на турецкой территории. «Сирийские демократические силы» под видом борьбы с ИГ*, на самом деле, преследовали свои интересы, и, вступая в сговор с игиловцами, без боя заняли стратегически важные богатые нефтью территории на восточном берегу Евфрата, подвергая насилию местных жителей арабо-сунитского происхождения. Также SDF активно принимали в свои ряды боевиков ИГ, после того как террористическая организация была разгромлена сирийскими правительственными силами при поддержке ВКС РФ на большей части страны.