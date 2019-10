Жители Ракки празднуют прибытие сирийской армии

Сирийская армия приближается к городам и деревням мухафазы Ракка, а местные жители празднуют прибытие военных, потому что САА защитит территории от курдских радикалов. В 2017 году курдские боевики не только пришли в регионы за Евфратом, где живут в основном арабы-сунниты, но и захватили территории провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасака.

Арабо-курдский конфликт обострился. Сирийская армия вошла в Манбидж, Кобани и Табку, чтобы защитить мирное население от курдских радикалов. Турецкая армия начала антитеррористическую операцию «Источник мира» против курдских формирований.

Цель операции — освободить оккупированные территории от курдских боевиков и уничтожить террористический коридор на турецко-сирийской границе. Флаг САР уже подняли над госучреждениями в городах Хасеке и Камышли.

#Syria As Syrian Army spread in a large numbers of towns and villages in Raqqa countryside, people in Raqqa begin to celebrate the arrival of Syrian Army and wish them to come and protect their land before long. pic.twitter.com/rBgituUC71