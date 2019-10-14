Мобильное приложение о составе продуктов появится в России в 2020 году. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, приложение появится до конца будущего года. С его помощью россияне смогут получать информацию о товаре, его качествах и составе. Попова отметила, что сейчас шрифт на некоторых упаковках настолько мелкий, что многие люди не могут разглядеть его и не получают необходимую информацию. С помощью телефона эту проблему можно будет решить.

Попова отметила, что пока ведутся переговоры с крупными ритейлерами, чтобы их базы данных загрузить в приложение.

Также глава ведомства напомнила, что в 2019 году появится приложение, где разместят данные о качестве питания. В нем можно будет узнать информацию о полноценном питании, расчете индекса массы тела, а также о калориях. Кроме того, в нем будут перечислены продукты, которые являются вредными для здоровья и плохо сказываются на самочувствии людей.