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Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

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12:12   14 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

Сербский президент Александр Вучич на русском языке поблагодарил российского коллегу Владимира Путина и председателя Совфеда РФ Валентину Матвиенко за поддержку территориальной целостности Сербии.

Матвиенко посетила Белград в составе российской делегации для участия в ассамблее Межпарламентского союза, запланированной с 13 по 17 октября. На мероприятие прибыли представители заксобраний из 149 государств: темой ассамблеи стало укрепление международного права.

«Самым важным для нас является позиция президента РФ Владимира Путина и ваша по поддержке территориальной целостности Сербии», — заявил Вучич, цитируют РИА Новости.

Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

На прошлой неделе в администрации сербского президента заявили, что во время телефонного разговора Путин и Вучич договорились встретиться до конца 2019 года в Москве и обменяться мнениями по ряду вопросов, в особенности по ситуации с Косово и Митохией.

Напомним, 7 октября сообщалось, что партия «Сербский список», связанная с властями Сербии, в ходе парламентских выборов в самопровозглашенном Косове набрала наибольшее количество голосов.

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Автор: Тимофей Булочкин
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