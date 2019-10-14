Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

Сербский президент Александр Вучич на русском языке поблагодарил российского коллегу Владимира Путина и председателя Совфеда РФ Валентину Матвиенко за поддержку территориальной целостности Сербии.

Матвиенко посетила Белград в составе российской делегации для участия в ассамблее Межпарламентского союза, запланированной с 13 по 17 октября. На мероприятие прибыли представители заксобраний из 149 государств: темой ассамблеи стало укрепление международного права.

«Самым важным для нас является позиция президента РФ Владимира Путина и ваша по поддержке территориальной целостности Сербии», — заявил Вучич, цитируют РИА Новости.

На прошлой неделе в администрации сербского президента заявили, что во время телефонного разговора Путин и Вучич договорились встретиться до конца 2019 года в Москве и обменяться мнениями по ряду вопросов, в особенности по ситуации с Косово и Митохией.

Напомним, 7 октября сообщалось, что партия «Сербский список», связанная с властями Сербии, в ходе парламентских выборов в самопровозглашенном Косове набрала наибольшее количество голосов.