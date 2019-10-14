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12:13   14 Октября 2019
Россия

Губернатор Забайкалья жестко пригрозил недобросовестным подрядчикам

Губернатор Забайкалья жестко пригрозил недобросовестным подрядчикам

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов пригрозил уголовной ответственностью недобросовестным подрядчикам, затягивающим выполнение госконтрактов. Об этом глава региона сообщил 14 октября в ходе совещания с представителями региональных органов исполнительной власти, пишет ТАСС. 

Осипов заявил, что в этом году власти намерены очистить госконтракты от недобросовестных подрядчиков. Подрядчики должны понимать, что для них это закрытие бизнеса и, возможно, уголовные дела, уточнил он. 

«Во всех случаях, где они нас подвели, провести мероприятия, чтобы на рынке они больше не имели права работать. До конца года эту работу провести», — сказал Осипов.

До подрядчиков следует донести, что если они не выполняют работу в срок, их перестанут финансировать. Подрядчик будет обязан сдать объект, а вот деньги получит не сразу, объяснил губернатор. Осипов также подчеркнул, что если деньги потеряют власти, то свои права они будут отстаивать в суде. 

Губернатор Забайкалья жестко пригрозил недобросовестным подрядчикам

Кроме этого, глава региона предложил вносить недобросовестных подрядчиков в соответствующий реестр и штрафовать их. Если подрядчик не может справиться с задачей, его следует оперативно заменить или предложить субподрядную организацию в помощь. 

Осипов также считает, что многие подрядчики не понимают значимость своей работы. Причем, такое встречается даже в крупных строительных компаниях. 

Ранее прокуратура Забайкальского края сообщила, что фактическое финансирование нацпроектов в регионе составило лишь 30%, а исполнение — чуть более четверти. В результате были организованы проверки краевых министерств, которые ответственны за реализацию нацпроектов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #забайкалье #нацпроекты #осипов

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