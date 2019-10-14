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12:06   14 Октября 2019
Россия

Глава Роспотребнадзора оценила безопасность российской продукции

Глава Роспотребнадзора оценила безопасность российской продукции

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране удалось удалось добиться достойного уровня продовольствия. Число отравлений с каждым годом заметно снижается.

«За последние почти 30 лет наша страна обеспечила себя достаточно достойным уровнем продовольствия, которое производится в стране», — подчеркнула Попова.

По ее словам, речь идет именно о безопасном продовольствии. В стране год за годом сокращается количество отравлений. Согласно данным на 2017 год, в среднем в ЕС в течение недели регистрировались до 100 групповых заболеваний острых кишечных инфекций, связанных с водой и продуктами питания. При этом в России эта цифра не превышает десяти в неделю в историческом периоде.

Попова оценила безопасность отечественной продукции, отметив, что еще есть к чему стремиться.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #роспотребнадзор #продукты

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