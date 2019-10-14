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Армия Сирии вошла в город, где содержались семьи боевиков ИГ*
11:59   14 Октября 2019
Весь мир

Эрдоган предложил НАТО сделать выбор между Турцией и террористами в Сирии

Эрдоган предложил НАТО сделать выбор между Турцией и террористами в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Североатлантический альянс, в нарушение пятой статьи собственного устава не помогает Турции в проведении военной антитеррористической операции на северо-востоке Сирии.

При этом турецкий лидер отметил, что пришло время НАТО сделать выбор между Турцией, которая входит в альянс, и террористами, орудующими на территории Сирии.

Эрдоган предложил НАТО сделать выбор между Турцией и террористами Сирии

Напомним, военная антитеррористическая операция Турции в Сирии «Источник мира» проводится с 9 октября.

Целью операции, по словам Эрдогана, является ликвидация в приграничных сирийских районах террористов из запрещенной в Турции РПК (Рабочей партии Курдистана» и запрещенной в ряде стран, включая Россию, террористической организации ИГ*.

Анкара объявила о намерении создать в приграничных районах 30-35-километровую зону безопасности, куда предполагается переселить находящихся сейчас в Турции миллионы сирийских беженцев.

Курдские боевики из состава SDF, против которых воюет на севере Сирии турецкая армия, вопреки заявленной ими цели – борьбы с ИГ* - на самом деле с террористами не боролись, а договаривались, и именно таким путем им удалось занять территории на восточном берегу Евфрата, где проживает в основном арабо-сунитское население. Заняв, богатые нефтью стратегически важные районы, курды растворили в своих рядах часть террористов из разбитых сирийскими правительственными силами и российскими ВКС бандформирований ИГ*, а также начали притеснять и ущемлять в правах местное население.

* - Эрдоган предложил НАТО сделать выбор между Турцией и террористами Сирии

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Автор: Александр Люблинский
#сирия #нато #турция #эрдоган #политика #террористы #весь мир #военная операция

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