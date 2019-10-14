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 Подразделения сирийской Республиканской Гвардии вошли в Манбидж

Подразделения сирийской Республиканской Гвардии вошли в Манбидж
11:46   14 Октября 2019
Сирия

Эрдоган не введет турецкие войска в Манбидж

Эрдоган не введет турецкие войска в Манбидж

Турецкие войска не войдут в город Манбидж, который уже защищают от курдского террора подразделения сирийской арабской армии, сообщил в понедельник, 14 октября, президент Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Анкара защитит арабское население, которое должно вернуться на исконные территории.

«Мы ведем переговоры с арабскими племенами. Они вернутся на эти земли, а мы будем их защищать», — сказал президент Турции.

САА вошла в Манбидж, Кобани и Табку, чтобы защиты мирное население от курдских радикалов. Турецкая армия проводит антитеррористическую операцию «Источник мира» против курдских формирований. Цель операции — уничтожить террористов, которые остались у турецко-сирийской границы, и освободить территории от боевиков.

Сирийский флаг уже подняли над государственными учреждениями в городах Хасеке и Камышли.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сирия #турция #эрдоган #общество

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