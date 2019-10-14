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 Подразделения сирийской Республиканской Гвардии вошли в Манбидж

Подразделения сирийской Республиканской Гвардии вошли в Манбидж
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 Вторые сутки в ЛНР сохраняется режим прекращения огня

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Эрдоган предложил НАТО сделать выбор между Турцией и террористами Сирии

Эрдоган предложил НАТО сделать выбор между Турцией и террористами Сирии

 Подразделения сирийской Республиканской Гвардии вошли в Манбидж

Подразделения сирийской Республиканской Гвардии вошли в Манбидж
11:44   14 Октября 2019
Весь мир

Подразделения сирийской Республиканской Гвардии вошли в Манбидж

Подразделения сирийской Республиканской Гвардии вошли в Манбидж

Подразделения сирийской Республиканской Гвардии вошли в Манбидж. Республиканская Гвардия является подразделением сирийской арабской армии. 

Местные жители приветствуют ввод сирийских подразделений.

Вход армии Сирии в Манбидж, Кобани и Табку производится для защиты мирного населения от курдских радикалов. Армия Турции начала антитеррористическую операцию «Источник мира» против курдских формирований — запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Кроме того, целью операции является борьба с террористами, оставшимися на границе. Армия Турции хочет уничтожить террористический коридор на границе с САР. 

Ранее стало известно, что над госучреждениями в городах Хасеке и Камышли подняли сирийский флаг.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сирия #турция #политика #весь мир

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