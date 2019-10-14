Подразделения сирийской Республиканской Гвардии вошли в Манбидж. Республиканская Гвардия является подразделением сирийской арабской армии.

Местные жители приветствуют ввод сирийских подразделений.

Вход армии Сирии в Манбидж, Кобани и Табку производится для защиты мирного населения от курдских радикалов. Армия Турции начала антитеррористическую операцию «Источник мира» против курдских формирований — запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Кроме того, целью операции является борьба с террористами, оставшимися на границе. Армия Турции хочет уничтожить террористический коридор на границе с САР.

Ранее стало известно, что над госучреждениями в городах Хасеке и Камышли подняли сирийский флаг.