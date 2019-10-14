Неизвестный попытался вскрыть банкомат с помощью лопаты в центре Москвы

Злоумышленник попытался взломать банкомат с помощью лопаты в центре Москвы. Похитить деньги у него не удалось, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

В ведомстве отметили, что в воскресенье, 13 октября, около двух часов ночи поступило сообщение от сотрудника службы безопасности банка о повреждении банкомата на улице 1-я Тверская-Ямская, дом 11. Приехав на место, полицейские обнаружили, что неизвестный неустановленным предметом пытался вскрыть банкомат и похитить денежные средства, но потерпев неудачу, скрылся.

По факту произошедшего проводится проверка. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что злоумышленник пытался вскрыть банкомат лопатой.