Москва ожидает визита главы министерства иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Россию в 2019 году. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Игорь Моргулов.

По словам Моргулова, визит Тосимицу Мотэги в Москву должен состояться до конца этого года. Напомним, что Тосимицу Мотэги занял пост главы МИД Японии в сентябре 2019 года. Ранее эту должность занимал Таро Коно, сейчас он возглавляет министерство обороны Японии.

На минувшей неделе стало известно, что Россия и Япония начнут сотрудничать в космической сфере.