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11:27   14 Октября 2019
Россия

Глава МИД Японии посетит Россию до конца 2019 года

Глава МИД Японии посетит Россию до конца 2019 года

Москва ожидает визита главы министерства иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Россию в 2019 году. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Игорь Моргулов.

По словам Моргулова, визит Тосимицу Мотэги в Москву должен состояться до конца этого года. Напомним, что Тосимицу Мотэги занял пост главы МИД Японии в сентябре 2019 года. Ранее эту должность занимал Таро Коно, сейчас он возглавляет министерство обороны Японии.

На минувшей неделе стало известно, что Россия и Япония начнут сотрудничать в космической сфере

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #япония #политика

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