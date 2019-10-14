Эрдоган заявил, что РФ не возражает против военной операции в Кобани

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что у России отсутствуют возражения по поводу того, чтобы турецкая военная операция «Источник жизни» проводилась в сирийском Кобани.

«Сейчас много слухов, но через посольство мы знаем, что у РФ положительный подход по Кобани. Похоже, что там не будет проблем. Мы ведем переговоры с РФ на военном, дипломатическом уровне», — сказал Эрдоган, цитируют РИА Новости.

Турецкий президент подчеркнул, что сирийский город Манбидж не очищен от военизированных курдских формирований, несмотря на обещание США. «Но Турция туда не войдет, туда настоящие арабские хозяева войдут, и наша цель — обеспечить их безопасность», — заключил глава Турции.

Ранее 13 октября Эрдоган сообщал, что находится в тесном контакте с президентом РФ Владимиром Путиным и отметил, что не имеет с РФ никаких проблем по ситуации в Сирии. Он подчеркнул, что подписанное в Сочи соглашение по сирийскому Идлибу успешно реализуется.

В понедельник Сирийская Арабская Армия развернула подразделения в населенном пункте Телль-Тамер в 30 километрах от границы с Турцией. Сирийское агентство САНА сообщало, что местное население на северо-западе провинции Хасека приветствует сирийские войска, участвующие в военной операции против курдских военизированных формирований — Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил демократической Сирии».